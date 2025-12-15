12. prosince 2025, Ostrava – Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba začátkem prosince 2025 otevřela svou novou pobočku v Ostravě a rozšiřuje tak své působení do Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem je posílit dostupnost právních služeb v regionu a nabídnout klientům možnost osobních konzultací bez nutnosti cestovat do jiných měst.
„Ostravsko je pro nás zajímavý a perspektivní region. Otevřením nové pobočky chceme nabídnout naše zkušenosti i klientům, kteří preferují osobní kontakt a právní podporu přímo na místě,“ říká Mgr. Marian Sikora, advokát a nově vedoucí ostravské pobočky, který v Chrenek, Toman, Kotrba působí již od roku 2008. Profesně se zaměřuje především na korporátní právo, fúze a akvizice (M&A), závazkové právo a zdravotnické právo.
Region v současnosti skýtá řadu nevyužitých příležitostí. Moravskoslezský kraj v posledních letech prochází dynamickým rozvojem v mnoha oblastech, a roste tak také poptávka místních společností a institucí po kvalitním právním zastoupení. Chrenek, Toman, Kotrba se plánuje zaměřit zejména na klienty ze segmentů průmyslu, zdravotnictví a investičních projektů.
Ostravská pobočka Chrenek, Toman, Kotrba sídlí na adrese Brandlova 1267/6, 702 00 Moravská Ostrava. Klienti se na ni mohou obracet prostřednictvím e-mailu kancelar@chtk.cz nebo na telefonním čísle 221 875 402. Kromě nové pobočky kancelář působí také v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě.
