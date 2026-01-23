Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba představila novou vizuální identitu v lednu 2026. Součástí balíčku je nový design loga i aktualizace barevných kombinací. Oba prvky mají především zdůraznit klíčové hodnoty, které dlouhodobě utvářejí základní filosofii kanceláře: vysoký standard odbornosti, odpovědný přístup ke klientům a dlouhodobou konzistenci v naplňování těchto profesních předpokladů. Podle představitelů kanceláře změny přesně vystihují její aktuální přístup i budoucí směřování.

„Naším cílem je propojit nejvyšší kvalitu služeb, mnohaletou tradici, pevné hodnoty a odpovědný přístup se smyslem pro inovaci a eleganci. Domníváme se, že jedině tak docílíme, aby naše služby byly vždy na té nejvyšší úrovni a maximálně odpovídaly potřebám našich klientů. Není to snadný úkol. Zejména v moderním světě, který neustále mění, jak lidé uvažují a jaké jsou jejich nároky. O to důležitější je hledat rovnováhu mezi tradičním a osvědčeným na straně jedné a inovativním a moderním na straně druhé,“ říká JUDr. Jan Nemanský, společník advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba.

Komplexní rebranding přichází v době, kdy Chrenek, Toman, Kotrba prochází expanzí na více frontách. V posledních letech kancelář setrvale roste: rozvíjí zázemí, rozšiřuje týmy dedikované různým právním specializacím a otevírá nové pobočky. V závěru minulého roku byl zahájen provoz pobočky v Ostravě a posíleno působení v Brně, Olomouci a Bratislavě. Pražská centrála mezitím prošla modernizací a rekonstrukcí prostor, které mají lépe odpovídat potřebám klientů i zaměstnanců kanceláře.

