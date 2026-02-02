„Chtěli jsme do této rychle se rozvíjející lokality přijít s projektem, který vynikne jak svou architekturou a originalitou, tak funkčností. Zanzara, italsky komár, se bude v Komárově zcela jistě vyjímat a věřím, že zaujme jak svou podobou, tak vším, co nabídne,“ říká Tomáš Vavřík, majitel developerské společnosti DOMOPLAN a skupiny FIPOX. „Zanzaru postavíme na brownfieldu, kde stával vodní a později parní a elektrický mlýn. Systematická kultivace a rezidenční výstavba na zašlých browfieldech vrací do těchto míst život a přináší spoustu nových podnikatelských příležitostí. Věřím, že i náš projekt tímto způsobem přispěje a budoucí rezidenti zde najdou klidný domov. Už nyní je Komárov vyhledávaným místem k životu, protože nabízí množství zeleně, občanskou vybavenost a skvělé spojení do centra Brna. V budoucnosti navíc celou lokalitu čeká výrazný rozvoj v souvislosti s realizací nového hlavního nádraží, které se bude nacházet jen cca 700 metrů od rezidence, a samotná hodnota nemovitostí tak ještě výrazně vzroste,“ dodává Vavřík.

Zanzara spojuje nadčasovou eleganci a účelnost. Eliptický půdorys se světlým keramickým obkladem maximalizuje obytnou plochu všech bytů. Každý z nich bude mít navíc vlastní terasu přístupnou ze všech místností a velké okenní portály s výhledy na Brno a Pálavu. Nabídku tvoří 80 jednotek v dispozicích 2kk 47/51 m² + terasa 8,6 m², 3kk 66,5/71 m² + terasa 22 m² a dva penthousy 135 m² + terasa 159 m². Součástí každého bytu bude kryté parkovací stání, sklep, přístup do společné kolárny a kočárkárny. Vybrané přízemní jednotky lze navíc upravit pro bezbariérové bydlení. Standard, jak už to u DOMOPLANu bývá zvykem, cílí na vysoký komfort. V každém bytě bude stropní vytápění a dochlazování, centrální rekuperace pro zdravé vnitřní prostředí, masivní dřevěné podlahy či kvalitní povrchy a sanitární vybavení od renomovaných výrobců. Na vyvýšeném přízemí, které tvoří soukromou část pro rezidenty, vznikne odpočinková zóna s promyšlenými sadovými úpravami, okrasnými záhony, lavičkami a malým dětským hřištěm. K projektu náleží rovněž sousední pozemek u základní školy s plánovanou parkovou úpravou, ale o jeho konkrétním využití se bude ještě jednat v průběhu realizace.

Jedna z nejlepších lokalit pro bydlení

Právě lokalita na jihu Brna těží z připravovaného nového hlavního nádraží a rychle rostoucí občanské vybavenosti. V dochozí vzdálenosti jsou již nyní nové obchodní a kancelářské zóny, základní škola (2 min.), mateřská škola (5 min.), sportovní areál Komec s lezeckou stěnou, in-line dráhou, skateparkem a tenisovými kurty (10 min.), páteřní cyklostezka podél Svratky (10 min.), Dolní nádraží (15 min.), nákupní centrum Avion a přímé tramvajové spojení do centra do 10 minut. Autem se zase rezidenti dostanou za 3 minuty na městský okruh a do centra pak dojedou během pár minut.

Samotná výstavba Zanzary bude zahájen ve 2. kvartálu 2026 a dokončení hrubé stavby je plánováno na 2. kvartál 2028. Kolaudace proběhne ve 3. kvartálu 2028 a předání klientům je naplánováno na konec roku 2028, případně v 1. kvartálu 2029. Ceny nejmenších bytů začínají těsně nad hranicí 7 milionů korun. Na třípokojový byt o výměře 71 m2 si budou muset zájemci připravit nejméně 9,9 milionu a cenu za nejluxusnější střešní apartmány se dozví přímo u developera. Během výstavby nabízí DOMOPLAN klientům také službu Interiér na klíč – od úvodního návrhu přes výběr materiálů a nábytku až po kompletní realizaci, navíc s výhodnými cenami u vybraných dodavatelů. Pro investory si zase připravil program Garantovaný nájem, kdy jim zajistí pronájem i správu bytu a bude jim vyplácet pravidelný příjem po předem stanovenou dobu. Poté lze smlouvu prodloužit nebo si byt převzít zpět ve špičkovém stavu.

