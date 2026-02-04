Předmětem akvizice je stávající kancelářská budova a přilehlý historický Kellerův palác. Nemovitosti stále patří a budou sloužit energetikům z EG.D a E.ON až do přestěhování do nové budovy v září letošního roku. Přesto už nyní tento strategický krok představuje v portfoliu Fidurocku další posun, a to s ambiciózním plánem kompletního redevelopmentu stávajících kancelářských prostor do podoby moderního rezidenčního komplexu s 250 bytovými jednotkami.
„Naše skupina má bohaté zkušenosti s citlivými rekonstrukcemi a komplexními redevelopmenty velkých bytových domů v centrech Prahy a Brna, a budoucí přestavba kancelářských prostor v Lidické ulici na 250 bytů tak bude jedním z našich největších redeveloperských projektů,“ uvedl David Hauerland, spolumajitel a Managing Director nemovitostní investiční skupiny Fidurock. „Zatímco většinu našich činžovních domů po rekonstrukci držíme pro následný pronájem, ať už přímo v majetku skupiny, nebo prostřednictvím našeho rezidenčního fondu, připravovaný projekt v Lidické bude od začátku koncipovaný k prodeji. Zájem o kvalitní bydlení v centrech měst, zvláště pak v dynamicky rostoucí Praze a Brně, je čím dál vyšší. Kellerův palác se navíc nachází doslova pár minut chůze od historického centra Brna, což z něj činí exkluzivní adresu. Detailní informace o budoucích plánech budeme podávat později,“ upřesňuje Hauerland.
Celková plocha pozemků v areálu činí téměř 10 tisíc metrů čtverečních, přičemž stávající celková zastavěná plocha nemovitostí je necelých 9000 m². Z této plochy přes 4000 m² připadá na kancelářské prostory, které aktuálně stále patří a využívají je zaměstnanci EG.D a E.ON. Skupina Fidurock vidí v této lokalitě obrovský potenciál pro vytvoření žádaného bydlení s vynikající občanskou vybaveností a dopravní dostupností.
Proces transformace areálu z kancelářských prostor na rezidenční bydlení vyžaduje pečlivou přípravu a získání veškerých potřebných povolení od příslušných úřadů. Do okamžiku, než bude transakce plně dokončena a Fidurock představí veřejnosti své detailní developerské záměry, zůstávají objekty i nadále v plném provozu jako kancelářské prostory využívané EG.D a E.ON. Tento dočasný stav zajistí plynulý přechod a kontinuitu pro stávající uživatele bez narušení jejich provozu. Fidurock se zároveň zavazuje k citlivé rekonstrukci a redevelopmentu, s nejvyšším důrazem na zachování a respektování historické hodnoty Kellerova paláce a celého komplexu.
O skupině Fidurock
Fidurock je česká investiční skupina specializující se na rezidenční a komerční nemovitosti. Skupina investuje do nemovitostí s dlouhodobým růstem hodnoty, které jsou důležitou součástí městského života. Jejím cílem je oživovat historické budovy a vytvářet stabilní hodnoty pro spolehlivé investice do budoucnosti. Hodnota nemovitostního portfolia skupiny činí 10 miliard CZK a ve svém portfoliu má přes 35 nemovitostí v Česku a na Slovensku.
Pro EG.D a E.ON je prodej areálu na Lidické 36 v Brně další kapitolou. „Tato adresa patřila více než sto let energetikům. Prostory mají nesmírnou historickou hodnotu, ale jelikož jde energetika mílovými kroky dopředu, areál nám již neumožňoval dále se rozvíjet. Jsme rádi, že budovy ožijí novou energií a najdou smysluplné využití. Areál přechází do rukou investora, který má jasnou vizi a zkušenosti s budováním v podobných lokalitách. Věříme, že projekt přinese Brnu kvalitní nové bydlení. Jednání s Fidurockem probíhala podle předem stanoveného harmonogramu a jsme rádi, že byla konstruktivně vedena s jediným cílem, dohodnout se,“ říká Pavel Čada, jednatel distribuční společnosti EG.D, která patří do skupiny E.ON.
Kellerův palác, jeden z nejvýznamnějších palácových komplexů v Brně z druhé poloviny 19. století, je nepřehlédnutelným architektonickým skvostem ve stylu severoitalské neorenesance. Jeho impozantní třináctiosé průčelí na dnešní Lidické ulici 36, původně postavené pro továrníka Josefa Kellera v letech 1880/81 podle projektu renomované vídeňské kanceláře Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, uchvátí svou monumentalitou a elegancí. Přízemí paláce zdobí mohutná bosáž a v jeho středu se nachází průjezd procházející celou dispozicí. Palác prošel řadou adaptací v průběhu 20. století pod správou energetických společností, jako byly Západomoravské elektrárny či Jihomoravská energetika, ovšem hlavní palácová budova si zachovala mimořádně autentický stav, který dodnes svědčí o původním lesku, finančním a společenském kapitálu Josefa Kellera. Právě tato historická hodnota a unikátní charakter budovy budou základem pro citlivou konverzi.
