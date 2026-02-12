Praha, 11. února 2026 – Z přihlášených 9 týmů se do finále CFA Research Challenge v Česku probojovalo 23 studentů z 5 českých vysokých škol. První místo a postup do regionálního kola si před porotou vybojoval tým studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Soutěžící měli za úkol vypracovat investiční analýzu akcií společnosti obchodované na burze, Kofola Československo. Následně pak měli zpracovat report v obdobném rozsahu a hloubce jako profesionální akcioví analytici. K dispozici měli podporu managementu společnosti, ale i své mateřské fakulty a rovněž mentorů - investičních profesionálů s prestižním titulem CFA. Odměna? Stipendium pro studium na získání prestižního titulu CFA, možnost vyzkoušet si „denní chleba“ investičního analytika a reprezentace ČR v evropských kolech soutěže, případně dokonce na celosvětovém finále v Hong Kongu.

Autoři nejlepších reportů postoupili před porotu složenou z investičních odborníků a finančních profesionálů. Tu letos nejvíc přesvědčili studenti Vysoké školy ekonomické – Jan Strnad, Karel Plášek, Hoai Linh Nguyen, Matúš Hadzega a Maxim Mašín, které mentoroval doc.Ing. Bohumil Stádník,Ph.D. Členové vítězného týmu kromě dalších ocenění získali díky sponzoringu Burzy cenných papírů Praha též úhradu první úrovně zkoušek v rámci ceněného programu finančního vzdělávání CFA, a budou tak moci své odborné znalosti ještě posouvat. Vítězný tým bude ČR reprezentovat na semifinále a případně také finále regionu EMEA, kde bude usilovat o postup do globálního kola.

Letošní ročník CFA Institute Research Challenge je proto pro český tým nejen výzvou dokázat své schopnosti a přednosti mezi více než 6700 studenty z více než 1000 univerzit, ale také motivací být odměněn za tvrdou práci poznáním světa a nových přátel. A jak říká sám vítězný tým: „Ambice máme za tým vylepšit prezentaci dle feedbacků a zanechat co nejlepší dojem, je to velké síto a je potřeba být těmi, na které se ukáže,“

„Letos studentské týmy předvedly opět velkou snahu naučit se na profesionální úrovni, jak to chodí ve světě akciových a finančních analýz. Soutěž pořádáme za jediným účelem: dát těm, kteří jsou ochotni věnovat desítky hodin analýze skutečné veřejně obchodované společnosti, příležitost tak učinit pod vedením velmi zkušených mentorů. Věřím, že vítězný tým bude Českou republiku důstojně reprezentovat i v navazujících evropských kolech soutěže. Jejich výkon byl hodnocen jako nejlepší za několik posledních ročníků soutěže a vidím u nich velkou touhu po úspěchu i v dalších kolech. Nicméně i ostatní týmy se jistě mnohému naučily a získaly první zajímavé kontakty v oboru. Samotná účast v soutěži je pro potenciální zaměstnavatele známkou toho, že jde o mladé lidi s opravdovým zájmem o investiční rozhodování a silnou vůlí se v tomto oboru stále zdokonalovat,“ říká Lukáš Brych, člen vedení CFA Society zodpovědný za vztahy s vysokými školami a organizaci soutěže.

