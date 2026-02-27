Česká iniciativa, která má pomoct exportérům z Česka i z celé EU, již má svou vlastní kapitolu v návrhu rozpočtu EU. Evropská ekonomika by tak byla v budoucnu výrazně posílena dostupnějším financováním pro domácí exportující firmy. A to bez přímého dopadu na rozpočet Evropské unie. O vývoji iniciativy, která předpokládá větší zapojení ECAs (Export credit agencies) ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), informoval dnes v Bruselu české europoslance předseda představenstva EGAP David Havlíček. Autorem plánu na pomoc evropským exportérům je právě EGAP.
„Jsme historicky první ECA, která nyní prochází prověřováním ze strany EIB proto, abychom mohli společně podpořit pilotní projekt, konkrétně vývozní zakázku českého exportéra v objemu několika miliard korun,“ řekl předseda představenstva EGAP David Havlíček.
Iniciativu v Bruselu před novináři pochválil také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Mně se to moc líbí, je to skutečně pionýrský projekt. Myslím, že přesně taková podpora by mněla být ze strany státu. Stát nemá prostředky, aby dotoval všechny možné dobré podnikatelské záměry, byť mají třeba přidanou hodnotu,“ uvedl s tím, že právě návratná podpora jako je pojištění či záruky jsou ty nejvhodnější.
Česká iniciativa by měla být obsažena v nadcházejícím rozpočtovém období EU v rámci nástroje Global Gateway, pro roky 2028–2034. Položku se již podařilo vtělit do prvotního návrhu představeného Evropskou komisí, který nyní diskutují jednotlivé členské země. K tomu přispělo i říjnové jednání šéfa EGAP s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen.
„S využitím stávajících struktur EIB dokáží ECAs z jednotlivých zemí EU financovat či pojistit větší objem domácího vývozu. Tato pomoc je návratná a v první fázi není potřeba z evropských peněz vynaložit ani jediné euro,“ dodal za EGAP David Havlíček.
EGAP neboli Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. je státem vlastněná úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.
