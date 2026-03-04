Šimon Toman je advokát, který se dlouhodobě věnuje hájení zájmů soukromých společností ve veřejném prostoru. V oblasti zdravotnictví již působí jako prezident Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb (ASPZS) a předseda zdravotní a sociální sekce Hospodářské komory ČR.

„Soukromí poskytovatelé zdravotních služeb mají v systému zdravotnictví nezastupitelnou roli. Zejména v době, kdy bude vlivem rostoucích nákladů stále větší tlak na efektivitu a využívání moderních způsobů poskytování zdravotních služeb, jako je telemedicína, jednodenní chirurgie nebo domácí péče. Jako zástupci soukromého sektoru chceme být pro stát dlouhodobým spolehlivým partnerem a doplňovat oblasti péče, které stát sám neposkytne. Zejména toto volební období považuji za zásadní, jelikož současná vláda má zdravotnictví skutečně jako svou prioritu a připravuje se řada zásadních a potřebných reforem,“ uvedl Šimon Toman a dodal: „Věřím, že společný hlas soukromých poskytovatelů při jednání se zástupci státu přinese jasné výsledky ku prospěchu všech stran.“

Sdružení soukromých nemocnic ČR zastupuje zájmy svých členů v oblasti zdravotnictví a dlouhodobě se podílí na odborné diskusi o podobě českého zdravotního systému. Sdružuje několik desítek nejvýznamnějších soukromých zdravotnických zařízení v Česku. Přehled všech členských zařízení je k dispozici zde: http://ssncr.cz/seznam-clenu/.

Související

Text nevyjadřuje názor redakce

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://partner.ekonom.cz/c1-67851530-simon-toman-byl-zvolen-predsedou-sdruzeni-soukromych-nemocnic-cr  