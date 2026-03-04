Šimon Toman je advokát, který se dlouhodobě věnuje hájení zájmů soukromých společností ve veřejném prostoru. V oblasti zdravotnictví již působí jako prezident Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb (ASPZS) a předseda zdravotní a sociální sekce Hospodářské komory ČR.
„Soukromí poskytovatelé zdravotních služeb mají v systému zdravotnictví nezastupitelnou roli. Zejména v době, kdy bude vlivem rostoucích nákladů stále větší tlak na efektivitu a využívání moderních způsobů poskytování zdravotních služeb, jako je telemedicína, jednodenní chirurgie nebo domácí péče. Jako zástupci soukromého sektoru chceme být pro stát dlouhodobým spolehlivým partnerem a doplňovat oblasti péče, které stát sám neposkytne. Zejména toto volební období považuji za zásadní, jelikož současná vláda má zdravotnictví skutečně jako svou prioritu a připravuje se řada zásadních a potřebných reforem,“ uvedl Šimon Toman a dodal: „Věřím, že společný hlas soukromých poskytovatelů při jednání se zástupci státu přinese jasné výsledky ku prospěchu všech stran.“
Sdružení soukromých nemocnic ČR zastupuje zájmy svých členů v oblasti zdravotnictví a dlouhodobě se podílí na odborné diskusi o podobě českého zdravotního systému. Sdružuje několik desítek nejvýznamnějších soukromých zdravotnických zařízení v Česku. Přehled všech členských zařízení je k dispozici zde: http://ssncr.cz/seznam-clenu/.
Text nevyjadřuje názor redakce
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.