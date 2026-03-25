Exportní pojišťovna EGAP zakončila pátým rokem v řadě hospodaření se ziskem, v roce 2025 to bylo 1,03 miliardy korun. Bude tak mít více prostředků ke krytí financování vývozu domácích exportérů na těžko dostupné trhy. Loni pojišťovna pomohla českým firmám úspěšně vyvézt technologie a zboží za 33,7 miliardy korun. EGAP je největším tuzemským státním nástrojem na podporu českých firem.
„Ke skvělému hospodářskému výsledku přispívá úspěšné vymáhání pojistných událostí, zvyšující se kvalita portfolia a snižování nákladů na provoz,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP David Havlíček.
V loňském roce uzavřeli exportéři s pojišťovnou 137 smluv jistících český vývoz do 33 zemí světa. Celkem bylo podpořeno 33,7 miliardy korun vývozu a investic. Například do Uzbekistánu putovala dopravní letadla, do jižní Afriky či na Ukrajinu zemědělské stroje. Pojištěním exportně orientovaných podniků pak EGAP povzbudil domácí výrobu železničních vagónů, obranné techniky, či produkci potravinových doplňků. Průměrná míra pravděpodobnosti selhání portfolia přitom činí nejméně v celé historii EGAP, pouhých 0,6 %.
Dařilo se také Fondu Ukrajina, který pomáhá českým firmám vyvážet do válkou zasažené země. Loni takto podpořený vývoz dosáhl 733 milionů korun a celkově objem podpory Fondu Ukrajina vůči českým firmám přesáhl už 1,7 miliardy korun. Dosud přitom nezaznamenal jedinou pojistnou událost a program je tak ziskový.
Historický úspěch: Česká iniciativa
Historickým milníkem se v roce 2025 stala takzvaná Česká iniciativa. Tedy plán EGAP na zapojení finančních mechanismů Evropské unie do podpory evropských vývozců prostřednictvím exportních institucí. EGAP se stal první exportní pojišťovnou, která s Evropskou investiční bankou jedná o společné podpoře obchodního případu v rámci jeho rozvojové části.
„Takzvaná České iniciativa, pro kterou jsme loni získali podporu napříč Evropou, zapojí evropské finanční mechanismy do podpory exportu. Věřím, že pilotní obchodní případ i celý koncept pomoci se nám letos podaří dovézt do úspěšného finále, a že tak pomůžeme českým firmám získat ještě lepší podmínky v souboji se zejména asijskou konkurencí,“ řekl šéf EGAP.
EGAP pomáhá českým exportérům od roku 1992. Za dobu své existence podpořil vývoz domácích firem do 130 zemí světa v objemu přesahujícím 1,1 bilionu korun.
EGAP neboli Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. je státem vlastněná úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.
