V prestižní anketě Randstad Award, kterou každoročně vyhlašuje personální agentura Randstad, zvítězila společnost Microsoft. Jako nejlepší zaměstnavatel za rok 2026 ji vybralo v hlasování 4 079 zaměstnanců. Společnost Microsoft si vedoucí pozici získala díky využívání nejnovějších technologií, silnému vedení a konkurenceschopnému odměňování. „Chtěl bych poblahopřát všem vítězům ke skvělé práci, kterou děláte pro naše zaměstnance a naši společnost a držím vám palce i do příštího roku," gratuloval Martin Jánský, generální ředitel Randstad Česká republika.
Přehled TOP zaměstnavatelů České republiky pro rok 2026
1. Microsoft
2. ŠKODA AUTO
3. IBM
4. Siemens
5. Kofola
6. Plzeňský Prazdroj
7. ABB
8. Alza
9. Oracle
10. AGC Automotive Czech
Návrat Microsoftu ze Síně slávy na první příčku potvrzuje, že technologické firmy s důrazem na inovace, stabilní vizi a atraktivní odměňování si na českém trhu práce udržují výjimečné postavení. Z výsledků průzkumu REBR 2026 vyplývá, že nejlépe hodnocenými společnostmi v České republice jsou převážně velcí, dlouhodobě etablovaní globální hráči, postavení na technickém know-how – a zaměstnanci je spojují s důvěryhodností, inovacemi a odborností. Microsoft v tomto obrazu působí jako přirozený vzor. „Jsme velmi vděční a je to pro nás čest, že jsme opět zvítězili. Těší nás především to, že nás zaměstnanci vysoce hodnotili mj. jiné právě v kategoriích leadershipu a jeho vlivu na spokojenost zaměstnanců. Vážíme si nejvíce toho, že hodnotí právě tuto lidskou složku. Ceníme si této důvěry, která je pro nás zároveň závazkem," říká Andrea Bělková, personální ředitelka společnosti Microsoft ČR a SK.
Cenu předal vítězi Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí. „Dobrý den všem, komu teď neulehčujeme život, ale do budoucna bychom ulehčovat měli díky Jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. Děkujeme za trpělivost všem personalistům, mzdovým účetním, daňovým poradcům a dalším," uvedl ministr při slavnostním předání ocenění.
Společnost LEGO, která ovládla anketu v letech 2023–2025 třikrát bez přerušení, vstoupila do Síně slávy – stejnou cestou, jakou před ní prošel právě Microsoft po sérii vítězství v letech 2020–2022. Třetí po sobě jdoucí vítězství dokládá dlouhodobou výjimečnost zaměstnavatelské kultury společnosti LEGO a řadí ji po bok technologického giganta jako dlouhodobou inspiraci pro ostatní firmy.
O průzkumu REBR a anketě Randstad Award
Personální agentura Randstad již od roku 2018 zahrnuje Českou republiku do svého globálního průzkumu Randstad Employer Brand Research, zkráceně REBR. Z průzkumu mimo jiné vychází anketa Randstad Award o nejatraktivnějšího zaměstnavatele. Anketa je unikátní tím, že rozhodující hlas mají přímo zaměstnanci, kteří mají nejlepší přehled o firemní kultuře a strategiích svých zaměstnavatelů. Respondenti hodnotí zaměstnavatele na základě dvanácti klíčových atributů odrážejících jejich atraktivitu pro zaměstnance. V letošním roce se ankety zúčastnilo 4 079 Čechů.
O společnosti Randstad:
Randstad je přední světová personální agentura s vizí stát se nejférovějším a nejodbornějším partnerem v oblasti talentů na světě. Jsme preferovaným partnerem pro talenty a klienty. Máme hluboké porozumění trhu práce a prostřednictvím našich čtyř specializací – Operational, Professional, Digital a Enterprise – pomáháme našim klientům najít ty správné lidi a sestavit týmy, které jsou pestré, dokážou rychle reagovat a dovedou je k úspěchu. Naším závazkem je poskytovat rovné příležitosti lidem ze všech prostředí a pomáhat jim zůstat relevantními v rychle se měnícím světě práce. Skrze hodnoty, které vytváříme, usilujeme o to, aby byl svět práce lepší pro každého.
Společnost Randstad sídlí v Nizozemsku, působí na 39 trzích a má přibližně 38 000 zaměstnanců. V roce 2025 jsme podpořili téměř 150 000 klientů a více než 1,7 milionu talentů, přičemž jsme dosáhli obratu 23,1 miliardy eur. Randstad N.V. je kótována na burze Euronext Amsterdam. Více informací naleznete na www.randstad.com.
V České republice poskytuje společnost Randstad služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání zaměstnanců na stálé úvazky prostřednictvím 21 pracovišť a sítě 170 konzultantů. Více informací naleznete na www.randstad.cz.
