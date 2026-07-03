PRAHA 3.7. 2026
Fond na podporu českých podnikatelských subjektů na Ukrajině (Fond Ukrajina) státní exportní pojišťovny EGAP pomohl k dnešnímu dni realizovat rovných 100 obchodních případů v objemu 2,069 miliardy korun. Pojišťovna Fond spustila v létě 2023, aby podpořila české firmy vyvážející do válkou zasažené země. Dosud program nezaznamenal jedinou pojistnou událost a program je tak ziskový.
„S Fondem mohou čeští exportéři i nadále rozvíjet obchodní vztahy s ukrajinskými partnery a v řadě případů navazovat i novou spolupráci. Skutečnost, že české firmy na ukrajinském trhu působí i v době války, bude jedním z rozhodujících faktorů pro jejich úspěšné zapojení do poválečné obnovy země,“ říká předseda představenstva EGAP David Havlíček.
Nejčastěji zemědělské stroje
Nejčastěji na Ukrajinu s pojištěním EGAP směřují české kultivátory půdy a další zemědělské stroje. Ty činí s počtem 75 pojistných smluv většinu obchodních případů a dosahují také nejvyššího pojištěné objemu financování 1,6 miliardy korun. Následují dlouho trvanlivé potraviny za 163 milionů korun a dodávky pro energetiku za 149 milionů korun.
„Za pozornost také stojí české dodávky v oblasti strojírenského a keramického průmyslu, což jsou konkrétně glazury a také třeba dodávky sporáků,“ dodává Havlíček.
Více než před válkou
Pro srovnání - v předválečném roce 2021 pojistil EGAP vývoz na Ukrajinu v objemu 423 milionů korun. V roce 2022 se vývoz kvůli válce propadl na 156 milionů, aby se s Fondem zvedl postupně až na loňských 733 milionů korun.
Infografika
„Objem pojištěného vývozu na Ukrajinu tak navzdory probíhajícím bojům překonává předválečné období více než o polovinu a dále roste,“ říká šéf EGAP Havlíček.
Fond postupně prodlužuje splatnost pohledávek až na současné 2 roky, snižuje cenu pojistného a změkčuje podmínku platební zkušenosti s dovozcem. Jeho revolvingová kapacita 639 milionů korun má být v blízké době navýšena na jednu miliardu korun.
Další informace a podmínky programu jsou na stránkách pojišťovny www.egap.cz.
EGAP pomáhá českým exportérům od roku 1992 a je největším tuzemským státním nástrojem na podporu českých firem. Loni pojišťovna pomohla českým firmám úspěšně vyvézt technologie a zboží za 33,7 miliardy korun. Za dobu své existence podpořil vývoz domácích firem do 130 zemí světa v objemu přesahujícím 1,1 bilionu korun.
EGAP neboli Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. je státem vlastněná úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.
Text nevyjadřuje názor redakce
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