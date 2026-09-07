PRAHA 4. 9. 2026
Po půl roce od únorového zahájení útoků USA na Írán neeviduje exportní pojišťovna EGAP v souvislosti s válkou na Blízkém východě problémy se splácením vůči českým exportérům či bankám. Únorová angažovanost pojišťovny v regionu a v dalších válkou nepřímo dotčených trzích klesla z únorových zhruba 11,3 miliardy díky řádnému splácení dlužníků na současných 10,6 miliardy korun. Nejvíce splacených úvěrů, zhruba půl miliardy, připadá na Izrael. Například v Turecku zároveň pojištěných zakázek českých firem přibylo.
„V souvislosti s válkou na Blízkém východě neevidujeme žádné škody. A to ani v zemích jako Izrael, Saúdská Arábie či Egypt. Dlužníci splácejí dle stanovených harmonogramů a čeští exportéři v regionu otevírají i nové obchodní případy. Přímé ohrožení některého z námi krytých obchodních případů neregistrujeme,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP David Havlíček.
Parní turbíny, průmyslové armatury, dodávky pro modernizaci železnice, přečerpávací stanice ale i zemědělské stroje a pivo jsou obchodní případy, které nyní tvoří 10,6 miliardy korun celkové angažovanosti EGAP. Státy jako Bahrain či Omán a další, které jsou válkou přímo zasažené, pojišťovna v portfoliu neeviduje, stejně jako Írán, který je na seznamu sankcionovaných zemí.
„Všechny naše aktivní obchodní případy v regionu pozorně sledujeme. Zároveň přitom vidíme aktuální zájem českých firem do zemí jako je hlavně Turecko či Egypt vyvážet v ještě větším objemu a jsme připraveni je dál pojišťovat,“ dodává Havlíček.
Naprostá většina angažovanosti – 8,78 mld. Kč připadá Turecku, kde EGAP pojistil akvizici vodních elektráren. Dále je to s 1,37 mld. Kč Ázerbájdžán, kde české firmy modernizovaly železnice a pak Egypt s 85 miliony korun. Zde se tuzemské firmy podílejí na rozsáhlém projektu zavlažování.
Válka na Blízkém východě začala 28. února letošního roku bombardováním Íránu ze strany USA. Přímo či nepřímo je do ní zapojeno v regionu zhruba tucet zemí.
EGAP pomáhá českým exportérům od roku 1992 a je největším návratným státním nástrojem na podporu českých firem. Loni pojišťovna pomohla českým firmám úspěšně vyvézt technologie a zboží za 33,7 miliardy korun. Za dobu své existence podpořil vývoz domácích firem do 130 zemí světa v objemu přesahujícím 1,1 bilionu korun.
EGAP neboli Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. je státem vlastněná úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.
Text nevyjadřuje názor redakce
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.