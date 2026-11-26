Z původního nápadu party dobrovolníků se stala celorepubliková vánoční sbírka, do které se zapojují desetitisíce lidí. Jen loni se podařilo vybrat přes 17,3 milionu korun od více než 60 tisíc dárců. Za oba dosavadní ročníky pak lidé společně rozsvítili téměř 98 tisíc světel a na pomoc dobročinným organizacím věnovali přes 28 milionů korun.
„Když jsme sbírku v roce 2024 spustili, netroufl jsem si odhadnout, s jakým zájmem veřejnosti se tehdy setká. Obrovsky mě proto nyní těší, že pro spoustu lidí je Rozsviťme Česko novou vánoční tradicí a letos s námi velká část dárců rozsvítí již potřetí,“ říká autor projektu Rozsviťme Česko Peter Chalupianský.
Princip sbírky je jednoduchý. Na webu www.rozsvitmecesko.cz si každý může vybrat místo, které chce symbolicky rozsvítit, a přispět libovolnou částkou. Může to být vlastní domov, chalupa, škola, místo spojené s milou vzpomínkou nebo třeba hřbitov, kde odpočívá někdo blízký. Po připsání daru se na mapě objeví světlo.
Pomoc pro hospice, seniory i lidi v nouzi
Letošní výtěžek podpoří patnáct dobročinných organizací, které komise vybrala ze 135 přihlášek. Patří mezi ně například Česká federace potravinových bank, která pomáhá dostat potraviny k lidem v nouzi, Elpida věnující se seniorům nebo Sdružení Neratov, které vytváří pracovní a životní příležitosti lidem s postižením.
Podporu získá také Hospic Tempus i Sanitka splněných snů, která pomáhá vážně nemocným lidem uskutečnit jejich přání.
Mezi podpořenými organizacemi je i Asistenční jednorožec, který s terapeutickými koňmi vyráží do hospiců, domovů pro seniory i za vážně nemocnými dětmi. „Pak se otevřou dveře a přijde kůň, položí hlavu k lůžku a vykouzlí úsměv na rtech,“ říká Veronika Volgemutová z Asistenčního jednorožce.
Díky výtěžku sbírky chce organizace rozšířit tým terapeutických koní a zvýšit tak počet lidí, ke kterým se dostane jejich pomoc.
Dlouhodobě ji podporují také olympijská vítězka Eva Adamczyková a mistryně světa v biatlonu Markéta Davidová, dvě z letošních ambasadorek Rozsviťme Česko. A nyní se k nim může přidat kdokoli. „Stačí rozsvítit světýlko na mapě Česka a s ním i šanci pro Spongeboba, nováčka ve stáji, aby se z něj stal terapeutický kůň a mohl jezdit za pacienty,“ říká Volgemutová.
Světlo jako vánoční dárek
Letos poprvé budou moci lidé věnovat světlo na mapě Česka také jako vánoční dárek. Obdarovaný získá vlastní webovou stránku s osobním přáním a sám si pak vybere, kde své světlo rozsvítí.
Do sbírky se mohou zapojit jednotlivci, rodiny, školy, spolky, obce i firmy. Prostřednictvím výzvy Parta svítí mohou přátelé, rodiny nebo kolegové spojit síly a sledovat, kolik světel se jim společně podařilo rozsvítit.
V průběhu sbírky bude také možné sledovat statistiky jednotlivých měst a lidé uvidí, kolik světel se v nich rozsvítilo a jakou částkou tam přispěli.
Za sbírkou Rozsviťme Česko stojí tým dobrovolníků, kteří ji připravují ve svém volném čase. Garantem sbírky je Nadace Via, která zajišťuje transparentní rozdělení získaných prostředků mezi podpořené organizace.
Sbírka probíhá od 29. listopadu do 31. prosince 2026 na webu www.rozsvitmecesko.cz.
Text nevyjadřuje názor redakce
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